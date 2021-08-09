Замминистра обороны РФ обсудила инновационную систему финансирования армии в военное время

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург провела совещание, посвященное инновационной системе финансирования армии в военное время, которая будет испытана на учениях "Запад-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На совещании были рассмотрены вопросы функционирования системы финансового обеспечения в военное время, которые будут отработаны в ходе стратегических командно-штабных учений "Запад-2021", - рассказали в ведомстве.

По данным министерства, на данный момент военные финансисты проработали вопросы начисления и выплаты денежного довольствия для обеспечения мобилизационного развертывания в рамках "Запада-2021". Также они рассмотрели вопросы финансового обеспечения условно сформированных воинских частей.

Замминистра обороны поставила на совещании задачу по взаимодействию с территориальными органами Федерального казначейства, полевыми учреждениями Банка России, коммерческими банками при обеспечении личного состава ВС РФ выплатами в различных условиях, как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

Ранее Шевцова сообщала, что выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время обеспечить бесперебойное финансирование войск в различных условиях обстановки, в том числе при отсутствии устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении.

Совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. Будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.