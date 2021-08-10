Российская военная полиция продолжает патрулирование на севере Сирии

АЛЕППО /Сирия/, 10 августа. /ТАСС/. Военные полицейские Вооруженных сил РФ продолжают проводить патрулирование на севере Сирии в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам представитель военной полиции Максим Булатов.

"Российская военная полиция осуществляет ежедневное патрулирование в зоне ответственности группировки. Цель патрулирование - демонстрация присутствия российских войск", - сообщил Булатов, добавив, что присутствие российских сил не дает возможности боевикам из террористических группировок проводить в отношении мирных жителей "различные провокации".

Колонны российской военной техники движутся по ключевым пунктам провинции, при этом заезжают и в небольшие населенные пункты. Также порядок в провинции поддерживают военнослужащие правительственных войск Сирии.

Ранее провинция Алеппо на севере страны была ареной ожесточенных столкновений правительственной армии Сирии с боевиками. Провинция была освобождена от террористических группировок при поддержке российских ВКС.