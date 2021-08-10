Более 200 единиц вооружения и военной техники поставили в армию в 2021 году

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России за первое полугодие получили более 200 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

"Вооруженные силы получили свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон", - рассказал министр.

По его словам, в войска также поставлено 12 радиолокационных станций различных модификаций и дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион".

"В плановом порядке осуществляются поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и многого другого", - добавил Шойгу.

Ритмичное поступление вооружений

По словам Шойгу, промышленным предприятиям и военным, несмотря на коронавирусные ограничения, удалось организовать ритмичное поступление вооружений в войска.

"Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, удалось организовать предприятиям промышленности и вооруженным силам ритмичное поступление и прием вооружения и военной техники", - сказал министр.

Шойгу отметил, что единые дни приемки проводятся раз в квартал, чтобы снять нагрузку с конца года, иначе начинается ажиотажная сдача военной продукции разного назначения всеми предприятиями и заводами.

"Постепенно за эти годы мы вошли в понятный, ясный для промышленности и министерства обороны ритм. Ритм, который позволяет нам своевременно подготовить кадры для эксплуатации техники и оружия. Подготовить базы хранения, аэродромы, наши порты, причалы и многое-многое другое", - подчеркнул министр.

"Именно поэтому мы сегодня с уверенностью можем говорить, что достигли того уровня синхронизации, который необходим в современных условиях. Синхронизация, которая позволяет нам своевременно принимать на обучение и выпускать необходимые как офицерские, так и сержантские кадры. Специалистов, необходимых в сегодняшних условиях для современной армии", - добавил Шойгу.

Прогнозы на конец года

Показатель современности вооружений в российской армии должен достигнуть к концу 2021 года 71,9%. Такую задачу поставил Сергей Шойгу.

"Мы должны выйти на показатель современности вооружений и военной техники на 71,9%", - сказал он.

"Такой должен быть уровень современности на 1 января 2022 года. Здесь предстоит сделать еще немало. Тот задел, который сделан, он позволяет быть уверенными в том, что основные задачи будут выполнены. Как и в прошлом году, мы выполним государственный оборонный заказ - промышленность выполнит - в объеме не ниже 99%, как это было в прошлом и позапрошлом годах", - подчеркнул министр.

"Что касается вооружения. Крайне важное здесь подписание контрактов жизненного цикла. Это с одной стороны. С другой - долгосрочность контрактов на 10 лет и более. Большая часть этого вопроса уже отработана с предприятиями, корпорациями и компаниями. Отработана не только на переговорных площадках, но и в финансовом плане. Таким образом, заложены основы для формирования Государственной программы вооружений до 2033 года", - констатировал он.