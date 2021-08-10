При обстреле из подконтрольных Турции районов ранены двое сирийских военных

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Боевики из подконтрольных Турции территорий, действующие в идлибской зоне, обстреляли сирийские позиции в провинциях Идлиб и Алеппо. В результате обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Боевики действующих в идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстреляли позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Хас провинции Идлиб и в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо. В результате минометных обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения", - заявил Кулить на брифинге во вторник.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул он.