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Четверо сирийских военных ранены в результате минометных обстрелов со стороны боевиков

Всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 29 обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Четверо сирийских военнослужащих получили ранения во время минометных обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить в среду.

"Боевики действующих в идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстреляли позиции сирийских правительственных сил в районе Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб и населенного пункта Санджека провинции Латакия", - отметил Кулить во время брифинга.

Как уточнил замруководителя центра, "в результате минометных обстрелов четверо сирийских военнослужащих получили ранения".

Всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 29 обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ), в том числе в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо, Хама.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Кулить.

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