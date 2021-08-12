В парке "Патриот" пройдет авиационный фестиваль к годовщине образования ВВС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Авиационный фестиваль, посвященный 109-летию образования Военно-воздушных сил (ВВС), пройдет в подмосковном парке "Патриот". Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в четверг.

"Торжественные мероприятия начнутся с проведения памятного молебна в честь Дня Военно-воздушных сил в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации и посещения музейного комплекса "Дорога памяти" военнослужащими главного командования Воздушно-космических сил (ВКС), членами семей, ветеранами и юнармейцами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, воздушная часть будет состоять из исторической части и выступления пилотажных групп ВКС.

"В частности, пилотаж ромбом, парный, встречный и одиночный пилотажи на истребителях МиГ-29 продемонстрируют экипажи авиагруппы "Стрижи". Свою обновленную программу в составе шести экипажей на истребителях Су-35с и вертолетах Ми-28н покажут соответственно летчики пилотажных групп "Русские витязи" и "Беркуты", - отметили в Минобороны России.

Также в рамках фестиваля выступят ансамбль песни и пляски ВКС и артисты.

О дне ВВС

Военная авиация России была создана 12 августа 1912 года. В тот день приказом военного ведомства был введен в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба. Решение о праздновании Дня ВВС было принято президентом РФ 29 августа 1997 года.

Отечественные ВВС были задействованы во всех войнах и конфликтах, в которых участвовал Советский Союз и позднее Россия.

В настоящее время отечественные ВВС входят в состав ВКС и включают в себя оперативно-тактическую, дальнюю, военно-транспортную и армейскую авиацию.