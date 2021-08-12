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Продвижение "Талибана" в Афганистане

Шойгу прокомментировал нынешнюю обстановку в Афганистане

По словам главы Минобороны РФ, она сложнее, чем была после вывода советских войск

ВЕРХНЕЗЕЙСК /Амурская область/, 12 августа. /ТАСС/. Сегодняшняя ситуация в Афганистане намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск. Об этом заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сложнее. Намного сложнее", - сказал министр на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям железнодорожных войск.

Комментируя фотоснимок тридцатилетней давности, найденный одним из участников встречи в интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер, "каких-то талибов", министр сказал, что движения "Талибан" (запрещено в РФ) тогда еще не было. "Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной - моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли", - прокомментировал министр фото.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичАфганистанРоссияПродвижение "Талибана" в Афганистане
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