Министры обороны РФ и КНР прибыли на полигон военных учений "Сибу/Взаимодействие - 2021"

ПОЛИГОН ЦИНТУНСЯ /Китай/, 13 августа. /ТАСС/. Главы оборонных министерств России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ в пятницу прибыли на полигон Цинтунся для наблюдения за активной частью совместных учений "Сибу/Взаимодействие - 2021", в которых задействовано более 10 тыс. военнослужащих двух стран.

Участники учений отработают совместную разведку, поиск и обнаружение условного противника, проведут наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов "террористов" для создания благоприятных условий для проведения совместного наступления.

Также будет отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов.

По информации Минобороны РФ, общая численность войск (сил) принимающих участие в совместных маневрах, составляет более 10 тыс. человек, они используют 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа (ВВО), самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления

Задачи маневров - демонстрация решимости и способности развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран.

Учениями совместно руководит командование воинских контингентов двух стран, для чего сформирован соответствующий орган руководства. Совместной группировкой войск (сил) командует замкомандующего Западным объединенным командованием НОАК Люй Сяо. Российскую сторону в штабе руководства представляет заместитель командующего войсками ВВО Михаил Носулев.