Два вьетнамских корабля проекта "Гепард" прибыли в Россию для участия в Армейских играх

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Два сторожевых корабля проекта 11661Э "Гепард-3.9" ВМС Вьетнама российской постройки прибыли во Владивосток для участия в Армейских международных играх. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы Тихоокеанского флота капитан 3-го ранга Илья Колесников.

"Два корабля ВМС Социалистической Республики Вьетнам, участвующих в конкурсе по морской выучке "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", торжественно встретили на причале", - уточнил он.

По его словам, экипажи сторожевиков "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" ошвартовались на 33-м причале, после чего состоялась встреча главного судьи международного конкурса "Кубок моря" капитана 1-го ранга Геннадия Поддубного и руководителя делегации Вьетнама старшего капитана 1-го ранга Чинь Суан Тунга.

25 июля эти же корабли приняли участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке.

Открытие конкурса "Кубок моря" запланировано на 22 августа. ВМФ России представит экипаж корвета "Совершенный" проекта 20380. От ВМС КНР будет представлен корабля "Гуаньюань". Конкурс состоит из трех этапов: первый - применение вооружения корабля по предназначению, второй - соревнование по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке и третий - соревнование по морской выучке.

В составе ВМС Вьетнама находятся четыре сторожевика проекта 11661Э. Первая пара построена на Зеленодольском судостроительном заводе в ударном варианте, вторая, которая пришла во Владивосток, - в противолодочном.