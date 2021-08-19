"Алмаз-Антей" впервые покажет на "Армии-2021" средства обнаружения ЗРК "Викинг" и "Абакан"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Викинг" и "Абакан" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", где компания выступит в качестве официального партнера мероприятия. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе холдинга.

"Будут представлены натурные образцы средств ПВО, обеспечивающих классическую комплексную эшелонированную оборону и подготовку боевых расчетов: зенитная ракетная система "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2", автоматизированный комплекс "Сосна". Также впервые будет демонстрироваться натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК "Викинг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на форуме будет представлена еще одна новинка - станция обнаружения и целеуказания 98Л6Е из состава ЗРК нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан". "Этот комплекс включает также пусковые установки 51П6Е2 с ракетами повышенной дальности, что позволяет не только усилить ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны, но и организовать эффективную автономную оборону важных объектов", - пояснили в концерне.

В рамках реализации программы по диверсификации ОПК холдинг покажет комплекс безостановочного скрытого досмотра, 3D-принтер "Гелиос-1", систему комплексной диагностики радиоэлектроники СКДА-Э, наземную станцию МОСТ-УС (средство радионаблюдения за космосом). Кроме того, будут представлены радиофотонные устройства (используются в системах связи и телефонии), модели безэховой камеры, радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1 и другое.

"Мы уделяем особое внимание участию в столь масштабном мероприятии. Форум "Армия" - отличная возможность продемонстрировать достижения и возможности концерна как существующим, так и потенциальным заказчикам", - отметил гендиректор концерна Ян Новиков, слова которого приводит пресс-служба.