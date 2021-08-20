На форуме "Армия" покажут работу модернизированного комплекса по скрытому досмотру людей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Работу модернизированного комплекса скрытого досмотра, который помогает определять опасные предметы в потоке людей, а также макет новейшего бортового радиолокационного комплекса для авиации продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе концерна "РТИ системы".

"Гостям и участникам форума будет показан функциональный демонстрационный образец комплекса безостановочного скрытого досмотра, работающего в миллиметровых и в терагерцовых диапазонах волн, разработанный и модернизированный в АО "НПК "НИИДАР". Возможности комплекса позволят качественно повысить уровень безопасности при проведении мероприятий с большим количеством людей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, впервые будет экспонироваться новый бортовой радиолокационный комплекс X+L-диапазонов воздушного базирования для решения широкого круга задач. Комплекс разработан специалистами Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца.

Военно-технический форум "Армия-2021" пройдет 22-28 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".