На играх "АрМИ-2021" в конкурсах ВДВ примут участие около 600 человек из 25 стран

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Около 600 человек из 25 стран примут участие в конкурсах ВДВ на открывающихся 23 августа Международных армейских играх - 2021. Об этом сообщил на брифинге, посвященном "АрМИ-2021" и Международному военно-техническому форуму "Армия-2021" командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Если "Десантный взвод" мы проводим уже в седьмой раз, то конкурс по армейской тактической стрельбе проводится в рамках "АрМИ" впервые. Всего в двух конкурсах примут участие около 600 военнослужащих из 25 стран", - сказал он.

По его словам, определять победителя конкурса "Десантный взвод" будут на полигоне Дубровичи в Рязанской области, "Тактического стрелка" - на полигоне Сельцы Рязанского училища ВДВ.

На форуме "Армия-2021" на статической экспозиции ВДВ будет представлена история этого рода войск, их настоящее и будущее. В частности, будут представлены парашютная система "Тандем", парашютная система спецназначения "Дальнолет", комплект высотного десантного оборудования "Юнкер-О", две парашютные системы линейки "Кадет".