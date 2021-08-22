В реконструкции БАМа участвуют подразделения железнодорожных бригад трех военных округов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область, 22 августа. /ТАСС/. Реконструкция Байкало-Амурской магистрали ведется подразделениями железнодорожных бригад трех военных округов, сообщил ТАСС в воскресенье начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны РФ Олег Косенков.

"В реконструкции восточной ветки БАМ на участке от Улака до Февральска принимают участие подразделения железнодорожных бригад Западного, Центрального и Восточного военных округов", - сказал генерал-лейтенант на полях международного военно-технического форума "Армия-2021".

По его словам, задействовано несколько тысяч человек личного состава и около 850 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.

"Подразделениям наших войск предстоит выполнить земляные работы объемом более 5 млн куб. метров, осуществить укладку 107 км верхнего строения главных путей, смонтировать и уложить 117 км комплектов стрелочных переводов, осуществить строительство второго главного пути и укладку двухпутных вставок на нескольких железнодорожных перегонах, возвести 53 моста различного назначения, осуществить удлинение 11 водопропускных труб, обустроить 9 разъездов", - сказал генерал.