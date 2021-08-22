"Уралвагонзавод" начал разработку морской артиллерии нового поколения

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к разработке корабельной артиллерии нового поколения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Разработка корабельной артиллерии нового поколения уже реализуется в рамках межведомственных комплексных целевых программ развития вооружения Военно-морского флота на среднесрочную и отдаленную перспективу. В частности, ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ) создал и занимается усовершенствованием 100-миллиметровой корабельной артустановки А190-01 и создает ряд других, разработка которых близится к завершению", - проинформировали в УВЗ.

Как отметили в концерне, новая морская артиллерия будет максимально унифицирована с сухопутными образцами и получит возможность стрельбы высокоточными боеприпасами. "Мы являемся убежденными сторонниками развития корабельной артиллерии на принципах унификации с наземной артиллерией и на этой основе сокращения номенклатуры калибров и типажа образцов с одновременным повышением их эффективности благодаря использованию боеприпасов нового поколения, включая высокоточные", - сообщили в УВЗ.

ЦНИИ "Буревестник" является крупнейшим российским разработчиком ствольной артиллерии.