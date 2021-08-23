Корабли России, Вьетнама и Китая вышли в море для участия в конкурсе "Кубок моря"

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Боевые корабли России, Вьетнама и Китая вышли в море в Приморье для участия в первом этапе конкурса "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр ("АрМИ-2021"). Морякам предстоит провести стрельбы по плавающей мине, продемонстрировав умение использовать вооружение корабля, сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Корабли Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации, Военно-морских сил (ВМС) Социалистической Республики Вьетнам и ВМС Китайской Народной Республики вышли в море на участие в первом этапе конкурса "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021". Экипажи кораблей в первый день соревнований будут бороться за победу в этапе "Применение вооружения корабля по предназначению", в ходе которого боевые расчеты проведут стрельбы по плавающей мине", - сообщила пресс-служба.

Россию на конкурсе представляет экипаж корвета "Совершенный" Тихоокеанского флота, от Вьетнама участвует ракетный фрегат "Куанг Чунг", от Китая - корабль "Гуаньюань". Согласно регламенту, стрельба ведется одиночными выстрелами из крупнокалиберного пулемета на ходу, при этом скорость корабля ограничена диапазоном от 5 до 12 узлов. Вторым критерием оценки является время, затраченное на поражение цели. На выполнение задачи дается 16 патронов, необходимо попасть любым из них, уничтожив мину, находящуюся на расстоянии не менее 200 метров.

VII Армейские международные игры - это учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Они проходят с 22 августа по 4 сентября на военных полигонах 11 государств.