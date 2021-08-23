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"Армия-2021"

ВПК впервые показала на "Армии-2021" полноприводный транспортный автомобиль "Соболь NN"

Оснащенный турбодизельным двигателем транспортный автомобиль способен перевозить до восьми пассажиров и развивать скорость до 130 км/ч

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная компания (ООО "ВПК") впервые представила на форуме "Армия" полноприводный транспортный автомобиль "Соболь NN", созданный на базе агрегатов Горьковского автозавода ("ГАЗ"). Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора - директор по развитию "Военно-промышленной компании" Владимир Матанский.

"Для решения задач в тяжелых дорожных условиях не всегда нужен броневик, не всегда нужен танк или "Тигр" с его атрибутикой. Иногда задача не требует брони, не требует суперпроходимости, как в этом случае, но машина должна уверенно себя чувствовать на бездорожье. Поэтому мы предлагаем для силовых структур такое решение, которое базируется на массовом производстве - в этом случае это агрегаты ГАЗ", - сказал Матанский.

На форуме "Соболь NN" представлен в двух модификациях. Одна из них - командно-штабная машина, предназначенная для обеспечения управления и связи с командирами и офицерами штабов подразделений и частей при нахождении их как на пункте управления, так и в движении. Другая - пикап, оборудованный комплексом дистанционно управляемого вооружения.

Согласно информации, сопровождающей демонстрационные модели, оснащенный турбодизельным двигателем транспортный автомобиль способен перевозить до восьми пассажиров и развивать скорость до 130 км/ч. Дорожный просвет автомобиля составляет 200 мм, а запас хода - не менее 600 км.

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