"Рособоронэкспорт" поставил техники на $5,2 млрд с начала года

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) поставил инозаказчикам с начала года техники на $5,2 млрд. Об этом сообщил в понедельник в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" генеральный директор компании Александр Михеев.

"В этом году мы работаем по поставкам в 61 страну, поставили на $5,2 млрд с начала года", - сказал он.

По его словам, продолжается увеличение объема российского портфеля экспортных заказов на оборонную продукцию. "Портфель заказов - $52,1 млрд, подписали с начала года на $8,6 млрд", - добавил глава "Рособоронэкспорта".

Михеев отметил, что с участием господдержки было подписано контрактов на $2,5 млрд.