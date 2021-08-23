Поставки С-400 Индии начнутся до конца 2021 года

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Поставки зенитных ракетных систем С-400 Индии начнутся до конца 2021 года, сейчас идет подготовка специалистов. Об этом журналистам на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщил заместитель генерального директора Концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Я готов подтвердить, что до конца этого года начнем поставки в соответствии с графиком и контрактными обязательствами российской стороны", - сообщил Дзиркалн в понедельник.

Он добавил, что индийские военнослужащие обучаются применению С-400.

"Что касается обучения - действительно, мы завершили обучение первой группы специалистов, сейчас у нас находится на обучении вторая группа. О количестве я бы говорить не стал. Результаты, показанные индийскими специалистами по итогам первого потока обучения были очень высокими", - отметил Дзиркалн.