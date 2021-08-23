Виртуальный тренажер по сборке ракет "Союз" представили на форуме "Армия-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Военно-космическая академия имени Можайского представила виртуальный монтажно-испытательный корпус космодрома Плесецк для сборки ракеты-носителя "Союз" для обучения курсантов сборке ракет с момента поставки блоков ракеты на космодром. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель Минобороны РФ.

"В тренажере реализован режим работы с очками виртуальной реальности. Его основная особенность заключается в глубокой проработке трехмерной сцены, большого количества элементов технологического оборудования, которое используется в реальном испытательном зале на космодроме Плесецк. Ракета собирается с самой первой стадии - момента поставки с завода-изготовителя блоков ракеты на космодром до финальной - в данном случае это готовность собранной, испытанной, проверенной ракеты к вывозу на стартовый комплекс", - сказал представитель военного ведомства.

Во время работы на виртуальном тренажере курсанты отрабатывают навыки проведения технологических операций в рамках боевого расчета.

"В своей деятельности они используют штатную документацию - такую же, как и на космодроме. Все максимально привязано к практической деятельности в будущем", - сообщил представитель военного ведомства.

Как рассказал собеседник агентства, виртуальный тренажерный комплекс адаптирован для проведения различных видов занятий, а также для контроля знаний и их оценки. На данный момент на тренажере можно отработать навыки сборки ракет-носителей "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в". "Планируется в дальнейшем развить тренажерный комплекс в так называемый виртуальный космодром, дополнить данный модуль еще и подготовкой на стартовом комплексе вплоть до пуска", - сказал представитель министерства. Кроме того, в дальнейшем в системе будет расширена номенклатура ракет, так как планируется добавить семейство ракет "Ангара".