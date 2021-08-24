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"Армия-2021"

"Рособоронэкспорт" получил заявки на РЛС для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей

В компании отметили, что одна заявка пришла из Латинской Америки

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") получил первые заявки на радиолокационные станции (РЛС) 59Н6-ТЕ для обнаружения гиперзвуковых целей и П-18-2 "Прима" для обнаружения малозаметных целей. Об этом ТАСС в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в "Рособоронэкспорте".

"Рособоронэкспорт" получил и уже отрабатывает ряд заявок на РЛС для обнаружения различных типов целей, в том числе гиперзвуковых (59Н6-ТЕ), и РЛС для обнаружения самолетов-невидимок (П-18-2 "Прима"). Географически интерес к этим станциям имеется в странах Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии. Одна заявка пришла из Латинской Америки", - проинформировали в "Рособоронэкспорте".

Как сообщили в пресс-службе, новые РЛС сохранят актуальность на протяжении длительного времени. "Эти станции оснащены современным оборудованием, полностью твердотельной элементной базой, и по стоимости они сопоставимы с аналогичными более старыми РЛС", - отметили в компании.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в Кубинке с 22 по 28 августа.

Теги
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