На форуме "Армия-2021" представили арктический гусеничный броневик

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" показала на форуме "Армия-2021" арктический гусеничный бронетранспортер. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" представил на военно-техническом форуме "Армия-2021" "арктическую" версию бронетранспортера БТ-3Ф, адаптированную для действий в условиях Крайнего севера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что бронетранспортер разработан на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф и адаптирован под выполнение специальных задач в условиях экстремальных температур. Кроме того, он получил специальные гусеницы с пониженным давлением на грунт, что значительно повысило проходимость машины.

"Машина сможет значительно повысить боевой потенциал подразделений, выполняющих задачи в Арктике", - сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Как отмечается в сообщении, двигатель в машине обладает мощностью 450 л. с., а запас хода равен 600 км.

АО "НПО "Высокоточные комплексы" образовано в 2009 году для консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав госкорпорации "Ростех".