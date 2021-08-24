Минобороны подписало контракт на поставку в ВС РФ новейших САУ "Коалиция-СВ"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт на поставку в вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ", сообщили журналистам в министерстве.
"Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", - сказали в Минобороны.
Контракт заключен между военным ведомством и Уральским заводом транспортного машиностроения.