Минобороны подписало контракт на поставку в ВС РФ новейших САУ "Коалиция-СВ"

"Армия-2021"

Минобороны заключило более 40 контрактов на 500 млрд рублей на форуме "Армия"

По словам замглавы ведомства Алексея Криворучко, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации Государственной программы вооружения

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