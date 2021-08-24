В "Калашникове" заявили, что АК-12 станет основным автоматом ВС России в ближайшие годы

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Автомат АК-12, разработанный группой компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), станет новым штатным автоматом российской армии в ближайшие несколько лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Калашникова" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"С 2018 года АК-12 заменяет АК-74, а в ближайшие несколько лет он станет основным автоматом российских вооруженных сил", - сообщили в "Калашникове".

Как отметили в пресс-службе, ГК приступила к производству модернизированных автоматов АК-12.

"На "Армии-2020" был показан окончательный облик АК-12, сформированный по итогам войсковой эксплуатации. Сейчас "Калашников" выпускает эту модель АК уже с учетом всех доработок", - проинформировали в пресс-службе.

В ходе модернизации АК-12 получил возможность использовать всесуточные прицелы. "АК-12 обеспечивает эффективное применение 24/7, отличается хорошей эргономикой и кучностью стрельбы. Его конструкция полностью отработана, и заказчик это подтверждает. Автомат был призван стать основным оружием современного российского солдата на десятилетия. Опыт его войсковой эксплуатации подтверждает, что поставленная задача в полной мере выполнена", - сообщили в "Калашникове".

Ранее в ходе форума "Армия-2021" Минобороны подписало контракты с группой компаний "Калашников" на поставку партии автоматов АК-12.