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Шойгу поручил ускорить госиспытания перспективного стрелкового оружия для летчиков ВКС РФ

Главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев представил министру передовые технические решения при разработке системы носимого аварийного запаса летного состава российских ВКС

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам посещения стрелкового центра Калашникова на территории парка "Патриот" в среду дал поручение завершить в следующем году госиспытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков ВКС.

Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев представил министру передовые технические решения при разработке системы носимого аварийного запаса летного состава российских ВКС. Система включает в себя компактный пистолет Лебедева ПЛК для личной самообороны пилота и жилет с комплектом оборонительных гранат. Был также презентован пистолет-пулемет для летчиков ППК-20, оснащаемый прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Оружие весом три килограмма питается магазинами на 30 патронов. Были представлены новая снайперская полуавтоматическая винтовка СВЧ и ручной реактивный гранатомет с 40-миллиметровым боеприпасом.

Ознакомившись с оружием и выслушав доклад главного конструктора о перспективах ввода нового боевого снаряжения в строй, глава военного ведомства поручил завершить государственные испытания не в 2023 году, как было доложено на месте демонстрации образцов вооружения, а уже в следующем. Главный конструктор концерна заверил, что поручение министра обороны будет выполнено.

При этом министр одобрил новые оружейные разработки. "Ведь сделали же, а сколько лет говорили об этом! Вот именно такой комплект мы и заказывали!" - заключил Шойгу после презентации работы стрелкового комплекса.

Министру также продемонстрировали комплекты новейших бронежилетов. Разработчики защитного снаряжения доложили, что выполнили поручение по улучшению его эргономичности без снижения защитной площади и характеристик. Новые бронежилеты, обладая достаточной площадью противопульной защиты теперь не мешают подвижности на поле боя. Снаряжение быстро подгоняется под параметры человека, при этом основная весовая нагрузка жилета распределяется на пояс, а не на плечи. "Речь идет прежде всего об оптимальном распределении веса, а не только его уменьшении", - пояснили на стенде.

"Молодцы! Ведь можете! Спасибо!", - поблагодарил Шойгу разработчиков бронежилетов.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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