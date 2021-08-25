Шойгу поручил ускорить госиспытания перспективного стрелкового оружия для летчиков ВКС РФ

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам посещения стрелкового центра Калашникова на территории парка "Патриот" в среду дал поручение завершить в следующем году госиспытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков ВКС.

Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев представил министру передовые технические решения при разработке системы носимого аварийного запаса летного состава российских ВКС. Система включает в себя компактный пистолет Лебедева ПЛК для личной самообороны пилота и жилет с комплектом оборонительных гранат. Был также презентован пистолет-пулемет для летчиков ППК-20, оснащаемый прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Оружие весом три килограмма питается магазинами на 30 патронов. Были представлены новая снайперская полуавтоматическая винтовка СВЧ и ручной реактивный гранатомет с 40-миллиметровым боеприпасом.

Ознакомившись с оружием и выслушав доклад главного конструктора о перспективах ввода нового боевого снаряжения в строй, глава военного ведомства поручил завершить государственные испытания не в 2023 году, как было доложено на месте демонстрации образцов вооружения, а уже в следующем. Главный конструктор концерна заверил, что поручение министра обороны будет выполнено.

При этом министр одобрил новые оружейные разработки. "Ведь сделали же, а сколько лет говорили об этом! Вот именно такой комплект мы и заказывали!" - заключил Шойгу после презентации работы стрелкового комплекса.

Министру также продемонстрировали комплекты новейших бронежилетов. Разработчики защитного снаряжения доложили, что выполнили поручение по улучшению его эргономичности без снижения защитной площади и характеристик. Новые бронежилеты, обладая достаточной площадью противопульной защиты теперь не мешают подвижности на поле боя. Снаряжение быстро подгоняется под параметры человека, при этом основная весовая нагрузка жилета распределяется на пояс, а не на плечи. "Речь идет прежде всего об оптимальном распределении веса, а не только его уменьшении", - пояснили на стенде.

"Молодцы! Ведь можете! Спасибо!", - поблагодарил Шойгу разработчиков бронежилетов.