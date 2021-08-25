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Кризис в Сирии
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Сирийский военнослужащий получил ранение в результате артобстрела в Идлибе

Боевики с подконтрольной ВС Турции территории провинции Алеппо нанесли артиллерийский удар из Джибрина по позициям правительственных сил в районе города Марааназ
© SANA/Handout via REUTERS, архив

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии получил ранение в результате артиллерийского обстрела в провинции Идлиб. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб получил ранение один военнослужащий сирийских правительственных сил", - сказал он.

Кроме того, по словам контр-адмирала, боевики с подконтрольной вооруженным силам Турции территории провинции Алеппо нанесли артиллерийский удар из Джибрина по позициям правительственных сил в районе города Марааназ.

Вадим Купить также сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В провинции Идлиб зарегистрировано 13 обстрелов, в провинции Латакия - шесть обстрелов, в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Хама - один обстрел.

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