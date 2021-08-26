В ОДК заявили, что потребность РФ в турбинах ГТД-110М составляет 50 единиц до 2030 года

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Потребность рынка в газовых турбинах большой мощности ГТД-110М оценивается в 50-60 единиц до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС в ходе форума "Армия-2021" заместитель гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Михаил Ремизов.

"Для нас очень важно продвижение на рынок ГТД-110М. Первая поставка планируется в следующем году на ТЭС "Ударная". В целом машин такого класса до 2030 года может понадобиться несколько десятков - 50-60 единиц, так мы экспертно оцениваем емкость внутреннего рынка, прежде всего за счет модернизации мощностей в рамках программы ДПМ-2", - сказал он.

Как ранее сообщал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, ГТД-110М не имеет отечественных аналогов в классе мощности 90-130 МВт и по своим характеристикам не уступает газотурбинным двигателям импортного производства марок Siemens, General Electric. КПД турбины составляет около 36%, по весовым, габаритным показателям она почти в полтора-два раза меньше импортных, что гораздо удобнее для транспортировки и для модернизации существующих станций. При этом ее стоимость заметно ниже зарубежных образцов, отметил Чемезов.

Газовые турбины являются ключевым элементом парогазовых установок для выработки электричества. "ОДК-Сатурн" (входит в ОДК) сможет ежегодно производить по две газовых турбины большой мощности ГТД 110-М с 2023 года, по четыре - с 2025 года.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.