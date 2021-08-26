"Рособоронэкспорт" прорабатывает около 10 заявок на беспилотник "Орион-Э"

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") рассматривает порядка десяти заявок на разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орион-Э". Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Рособоронэкспорт" в настоящее время прорабатывает заявки от более чем 20 стран на "Орлан-10Е" и около 10 заявок на разведывательно-ударный "Орион-Э", недавно выведенный на мировой рынок", - проинформировал он.

По словам Михеева, на БЛА "Орлан-10Е" "есть подписанные контракты". "Наши предприятия выполняют их. Часть контрактов выполнено, и имущество поставлено заказчику", - уточнил он.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет одну тонну, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг.