В Балтийске и Кронштадте в рамках форума "Армия-2021" представят 40 кораблей Балтфлота

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Около 40 кораблей, катеров, судов обеспечения и быстроходных лодок, а также образцы вооружения и техники представят в Балтийске и Кронштадте в стартовавших в четверг трехдневных специальных показах в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021", сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота.

"В общей сложности в статическом и динамическом показах с 26 по 28 августа в Кронштадте и Балтийске будет задействовано порядка 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также вооружение, боевая и специальная техника. К показам привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих флота", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в Кронштадте, в Средней гавани, корабли представят эпизоды боевой подготовки экипажей: выполнят стрельбы, продемонстрируют траление и уничтожение плавающих мин, проведут операции по оказанию помощи аварийному кораблю, освобождению судна, захваченного пиратами.

В Балтийске - главной базе флота в Калининградской области на площади Балтийской славы будет развернута выставка вооружения и военной техники соединений и частей флота. В их числе береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", ОТКР "Искандер", зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", "Тор М-2" и другая современная военная техника.

Среди кораблей - участников показа - малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", несущие ракеты "Калибр-НК", патрульный катер "Раптор", быстроходные лодки, отметили в пресс-службе.