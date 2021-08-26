Российская команда победила в конкурсе военных полицейских "Дорожный патруль" в Катаре

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских "Дорожный патруль" Армейских международных игр, который впервые проходил в Катаре, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"Россия победила на международном конкурсе "Дорожный патруль", который впервые проходил в Катаре", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в финальном упражнении сборные России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара состязались в замене колеса на время. По команде судьи участники выставили знак аварийной остановки на установленной линии в 15 метров позади автомобиля и два противооткатных упора, произвели замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажнике.

Первое место взяла команда ВС РФ, второе - Белоруссия, третье - Узбекистан, дебютанты и одновременно хозяева соревнований - военные полицейские Катара - заняли последнее место.

"Дорожный патруль" проходил в два этапа. Первый - "Соревнование специалистов" - включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. Второй - "Военно-техническая эстафета", маршрут был оборудован препятствиями для патрульных машин, также участники соревнований поразили мишени из стрелкового оружия.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.