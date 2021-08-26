В Белграде заявили, что этап Армейских игр в Сербии подтверждает братские отношения с РФ

БЕЛГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Проведение одного из этапов Армейских международных игр 2021 года на территории Сербии является подтверждением братских отношений Москвы и Белграда. Об этом заявил в четверг министр обороны Сербии Небойша Стефанович на брифинге в честь начала конкурса "Стражи порядка", сообщил ТАСС с места событий.

"Проведение конкурса является подтверждением наших братских и дружеских отношений", - заявил министр. Стефанович пожелал удачи на играх сербской команде в России и приветствовал всех участников в Сербии.

В свою очередь посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербский этап Армейских игр является одним из самых значимых из проводящихся за рубежом. "Благодарю Министерство обороны Сербии за очень хорошее сотрудничество в организации Игр и знаменитое сербское гостеприимство", - сказал посол.

В конкурсе "Стражи порядка" (этап Армейских игр) принимают участие военные полицейские из шести стран - России, Сербии, Казахстана, Ирана, Кипра и Катара. Соревнования, состоящие из четырех фаз, пройдут в городе Кралево на двух военных полигонах.