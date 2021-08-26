На форуме "Армия" под Самарой представят более 70 образцов вооружения, в том числе С-400

САМАРА, 26 августа. /ТАСС/. Более 70 образцов вооружения военно-специальной техники представят на военно-техническом форуме "Армия-2021" на Рощинском полигоне Самарской области. Об этом сообщил журналистам на открытии форума заместитель командующего 2-й общевойсковой армии по военно-политической работе полковник Павел Олексюк.

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"Мы уже по традиции поддерживаем и принимаем участие в рамках военно-технического форума, проводимого в стране под руководством верховного главнокомандующего <...>. Здесь представлены более 70 образцов вооружения военно-специальной техники министерства обороны, силовых ведомств, более 150 единиц стрелкового оружия", - сказал он.

На Рощинском полигоне будут продемонстрированы зенитно-ракетная система С-400, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", тяжелая самоходная гаубица "Мста-С", танк Т-72Б3, новейший бронеавтомобиль для перевозки раненых "Линза". Среди военной техники, которая будет представлена на форуме, указаны бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 "Рапира" и другие.

Для гостей предусмотрены также культурно-просветительские и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, демонстрация учебного боя мотострелковой роты в наступлении. Также будет разыгран тактический эпизод по уничтожению НВФ с форсированием водной преграды на БТР-82АМ.

Военно-технический форум будет проходить на Рощинском полигоне три дня и завершится 28 августа.