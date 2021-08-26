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"Армия-2021"

Первый ударный комплекс с БПЛА "Альтиус" поступит в войска осенью

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в российскую армию уже поступают и применяются ударные беспилотники "Форпост" и "Иноходец"

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Первый тяжелый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Альтиус" поступит в Вооруженные силы РФ осенью, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Осенью получим в войска первый комплекс "Альтиус" в ударном варианте", - сказал Криворучко.

Он добавил, что в российскую армию уже поступают и применяются ударные беспилотники "Форпост" и "Иноходец" (другое название - "Орион").

Кроме того, на "Армии-2021" подписаны контракты на дополнительную серийную поставку ударных беспилотников "Форпост-Р" и первую серийную поставку беспилотников "Иноходец-РУ" (название разработчика - "Сириус").

Также на форуме подписаны контракты на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих и разрабатываемых ударных БПЛА.

Ранее Криворучко сообщил, что ударный беспилотник "Иноходец-РУ" ожидают в вооруженные силы в 2023 году.

Теги
Россия"Армия-2021"
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