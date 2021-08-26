Шойгу заявил, что Минобороны совершенствует систему базирования войск в Арктике

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этом регионе войскам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе. Большая часть задач по решению данного вопроса возложена на Северный флот", - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, "идет развитие военной инфраструктуры, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этой зоне войскам". "На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле", - подчеркнул Шойгу.

Он сообщил, что до конца года планируется завершить строительство жилого комплекса из восьми домов на 486 квартир в городе Гаджиево. "Тем самым вопрос предоставления служебного жилья подводникам гарнизона будет полностью решен", - отметил министр обороны.

"Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Для третьей дивизии ПВО возводится военный городок в поселке Тикси Республики Саха (Якутия)", - сказал Шойгу.

По его словам, в этом году на Северном флоте планируется возвести 147 зданий и сооружений. "На текущий момент сданы в эксплуатацию 64 объекта", - сказал министр. Он также отметил, что на острове Земля Александры построен самый северный в мире крытый плавательный бассейн на 25 м.