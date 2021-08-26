Северный флот в этом году получит 238 единиц новых вооружений

"Продолжается переоснащение сил флота на новые виды оружия. Значительно увеличился боевой потенциал сил общего назначения после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М". Кроме того, в этом году спланирована поставка 238 единиц современного вооружения", - сказал Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства в четверг.

По его словам, проводятся испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород", корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", который в скором времени поступит на вооружение Военно-морского флота. Общая укомплектованность сил и войск флота всеми категориями военнослужащих составляет 97,7%, к концу года данный показатель возрастет до 99,2%, сообщил министр обороны.

Ранее военное ведомство России сообщало об испытаниях морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которой планируется оснащать корабли и подводные лодки. Пуски "Циркона" в июле 2021 года, в декабре, ноябре и октябре 2020 года осуществил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон") "Цирконов" подписан военным ведомством во вторник в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который работает на этой неделе в подмосковной Кубинке.