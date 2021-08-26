Шойгу заявил, что военная полиция добилась снижения аварийности в ВС РФ почти на треть

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Аварийность в Вооруженных силах РФ снижена почти на треть благодаря эффективным действиям военной полиции, личный состав этих подразделений качественно выполняет спецзадачи в Сирии и миротворческие функции в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в четверг на заседании коллегии Министерства обороны РФ министр обороны Сергей Шойгу.

"Благодаря эффективным действиям подразделений военной полиции в Вооруженных силах на 29% снижена аварийность, отсутствуют дорожно-транспортные происшествия, связанные с технической неисправностью транспортных средств", - сказал Шойгу.

Он отметил, что "военная полиция за время выполнения специальных задач на территории Сирии обеспечила безопасность проведения более двух с половиной тысяч гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению передано свыше 5 тыс. тонн грузов".

"Обеспечена деятельность миротворческих сил Организации Объединенных Наций на демилитаризованной зоне Голанских высот", - подчеркнул Шойгу. "Участвуя в решении задач по примирению враждующих сторон вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, подразделения военной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения по "Лачинскому коридору" и правопорядок в городах Степанакерт и Мардакерт", - сказал министр обороны.

Он также отметил, что на территории РФ ежегодно во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти военная полиция организует комплексную безопасность Международного военно-технического форума, Армейских международных игр и конкурсов с участием российских Вооруженных сил. "Уровень профессионализма военнослужащих военной полиции подтверждается результатами конкурсов "Страж порядка" и "Дорожный патруль". В текущем году международные этапы этих конкурсов впервые проходят в Сербии и Катаре с участием шести зарубежных стран", - подчеркнул министр.

Оценивая деятельность военной полиции, он отметил, что десять лет назад эта правоохранительная структура была создана "для обеспечения в Вооруженных силах законности, правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения".