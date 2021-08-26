"Юнармия" начала прием заявок на создание граффити про ветеранов во всех городах

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. "Юнармия" начала принимать заявки на создание граффити о ветеранах Великой Отечественной войны в разных городах России. Об этом ТАСС на форуме "Армия-2021" сообщил начальник Главного штаба "Юнармии", олимпийский чемпион Никита Нагорный.

"Акция стала настолько востребованной, что на сайте "Юнармии" мы создали отдельный раздел, где можно загрузить заявку и предложить свой город в качестве площадки для "Граффити Победы", - заявил он.

По его словам, проект пошел в народ.

Ранее сообщалось, что юнармейцы нанесли граффити с изображением дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского на стену здания военкомата Солнечногорска в рамках всероссийской акции "Граффити Победы". Самым знаменитым произведением художников "Юнармии" стало граффити в Москве с портретом актера Василия Ланового, сыгравшего главную роль в знаменитом советском фильме "Офицеры".

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тыс. участников.