Образцы военной техники покажут на форуме "Армия-2021" в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Один из этапов международного военно-технического форума "Армия-2021" стартовал в Карачаево-Черкесии. В рамках программы гостям покажут образцы вооружения и военной техники, написал в четверг на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"В Карачаево-Черкесии стартовал военно-технический форум "Армия-2021". С 26 по 28 августа можно будет посмотреть образцы вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, для жителей и гостей Черкесска подготовили зрелищную программу, включающую работу полевой кухни и демонстрацию различных ситуаций: преодоление водной преграды, захват и уничтожение условного объекта противника, стрельба из разных видов вооружения и многое другое", - написал Темрезов.

Форум будет проходить одновременно на территории трех площадок, в том числе в парке "Зеленый остров", войсковом тире управления Росгвардии по КЧР и автодроме ДОСААФ России по КЧР. "Это отличная возможность и взрослым, и детям воочию увидеть военную технику и поближе познакомиться с особенностями непростой, опасной, но очень важной профессии - защищать Родину и спасать жизни людей", - добавил руководитель региона.

Как уточнили в мэрии Черкесска, программа форума включает статистический показ образцов вооружения, военной и специальной техники, установленных в филиале парка "Патриот", действие мотострелкового отделения при посадке и высадке из техники, размещение личного состава в боевом и десантном отделении, действие минометного расчета по занятию огневой позиции, спуск разведывательной группы. А также будут показаны действия диверсионно-разведывательной группы по захвату и уничтожению объекта противника, экипажа по развертыванию радиостанции.