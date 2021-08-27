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"Армия-2021"

Десантники на площадке форума "Армия-2021" в Уссурийске представили новое вооружение

Вниманию гостей было представлено более 40 образцов военной и специальной техники и вооружения

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Десантники Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ на площадке международного военно-технического форума "Армия-2021" в Уссурийске представили гостям новые и современные образцы вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"На полигоне "Барановский" торжественно открылся международный военно-технический форум "Армия-2021". Вниманию гостей было представлено более 40 образцов военной и специальной техники и вооружения. Все они являются результатом исследований и разработок российских ученых", - говорится в сообщении.

Десантники Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в рамках статической экспозиции представили новые и современные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также средств десантирования, стоящих на вооружении Воздушно-десантных войск.

Уссурийское соединение ВДВ продемонстрировало разведывательную химическую машину РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80, бронетранспортер десантный БТР-Д с зенитной установкой ЗУ-23, унифицированную командно-штабную машину Р-149МА1, командно-штабную машину Р-142ДА, которая предназначена для организации связи и обеспечения управления частями и подразделениями ВДВ в звене "дивизия - полк - батальон", радиолокационный комплекс "Аистенок", автоперевязочную АП-3 на базе автомобиля "Камаз-5350", комплекс БПЛА "Орлан-10, другие образцы техники и вооружения.

Гостям форума показали тактическую стрельбу и десантирование спортсменов-парашютистов.

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РоссияПриморский край"Армия-2021"
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