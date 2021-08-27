Шойгу в Казани проверит ход выполнения ГОЗ авиационным и вертолетным заводами

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу прибыл в Казань, где проверит ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) авиационным и вертолетным заводами, сообщает Министерство обороны.

"Глава российского военного ведомства проверит ход выполнения гособоронзаказа на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова и Казанском вертолетном заводе", - сказано в сообщении.

Министр обороны проинспектирует производственные мощности предприятий, проведет совещание по вопросам выполнения ГОЗ, говорится в пресс-релизе.

Шойгу также заслушает руководство Объединенной авиастроительной корпорации о выполнении государственных контрактов в рамках реализации масштабной программы модернизации стратегической (Ту-160) и дальней авиации (Ту-22М3) и по строительству новых самолетов.

Кроме того, министр обороны примет участие в церемонии начала строительства в Казани нового военного госпиталя, в котором первым начнет работу инфекционное отделение.