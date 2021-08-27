"Танковый вальс" исполнили экипажи Т-72Б3 на форуме "Армия-2021" под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3 Южного военного округа (ЮВО) исполнили вальс на территории военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

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Мероприятия проходят в рамках военно-технического форума "Армия-2021" в ЮВО. "В Ростовской области экипажи восьми танков Т-72Б3 Южного военного округа (ЮВО) исполнили "танковый вальс". <...> Сорокатонные машины выполнили сложные фигуры в такт музыке на ограниченном участке. На фоне грозных машин под классическую музыку танцевальные пары исполнили бальные танцы", - говорится в сообщении.

Также в рамках динамического показа танковые подразделения округа показали навыки маневренной обороны, а разведывательные подразделения "уничтожили" засаду условного противника.

Вместе с тем в ходе форума мотострелки ЮВО разыграли современный общевойсковой бой. "На тактическом поле в бою были задействованы одновременно экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А. Прикрытие от воздушных ударов противника обеспечивали расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10СВ", а захват плацдарма выполнили мотострелковые подразделения, действующие на вертолетах", - говорится в сообщении округа.

Мероприятия военно-технического форума "Армия-2021" в ЮВО пройдут с 27 по 29 августа на 24 площадках в 14 субъектах РФ и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.