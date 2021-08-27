На спецучениях в Поволжье впервые при ведении обороны применены боевые роботы "Уран-9"

МУЛИНО /Нижегородская область/, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащие на спецучениях в Поволжье впервые при ведении обороны использовали боевых роботов "Уран-9". Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе специальных учений, прошедших в Нижегородской области, впервые в боевых порядках подразделений при ведении обороны были применены роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9", - отметили в военном ведомстве.

Также российские военные впервые отработали действия смешанных мобильных групп ПВО, РЭБ и РХБ-защиты по борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника.

Активную фазу специальных учений на полигоне Мулино проинспектировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Прошедшие в Западном военном округе масштабные учения являются контрольным этапом проверки готовности войск к совместным стратегическим учениям "Запад-2021". Эти учения пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.

Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки и огневой поддержки передовых и разведывательных подразделений общевойсковых формирований тактического звена, повышения эффективности выполнения боевых задач и снижения потерь личного состава подразделений при ведении боевых действий, в том числе в городских условиях.