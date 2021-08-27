В научно-деловой программе форума "Армия-2021" участвовали почти 12 тыс. человек

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Почти 12 тысяч специалистов из разных стран приняли участие в научно-деловой программе Международного военно-технического форума "Армия-2021". Об этом сообщил журналистам врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности МО РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"В научно-деловой программе форума "Армия-2021" приняли участие 11 794 специалиста из разных стран", - сказал он, подводя итоги работы.

Горбатенко добавил, что в ходе форума было проведено в общей сложности 211 мероприятий деловой программы, в том числе 138 круглых столов.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.