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"Армия-2021"

В научно-деловой программе форума "Армия-2021" участвовали почти 12 тыс. человек

В ходе форума провели в общей сложности 211 мероприятий деловой программы, отметил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны генерал-майор Дмитрий Горбатенко

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Почти 12 тысяч специалистов из разных стран приняли участие в научно-деловой программе Международного военно-технического форума "Армия-2021". Об этом сообщил журналистам врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности МО РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"В научно-деловой программе форума "Армия-2021" приняли участие 11 794 специалиста из разных стран", - сказал он, подводя итоги работы.

Горбатенко добавил, что в ходе форума было проведено в общей сложности 211 мероприятий деловой программы, в том числе 138 круглых столов.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.

Теги
Россия"Армия-2021"
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