Шойгу обсудил с Миннихановым выполнение гособоронзаказа предприятиями в Татарстане

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в пятницу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым выполнение государственного оборонного заказа предприятиями, которые расположены на территории республики.

Также рассматривались вопросы, связанные с двумя учебными заведениями, дислоцированными в столице Татарстана, - Казанским высшим танковым командным училищем и Суворовским военным училищем, а также ситуация с воинскими частями, расположенными в республике, и военными пенсионерами, проживающими в регионе.

Во встрече также принял участие первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Министр обороны РФ оставил памятную запись в книге почетных гостей.

После встречи Шойгу и Минниханов возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.