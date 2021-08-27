В Северной Осетии открылся военно-технический форум "Армия-2021"

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия" открылся в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Из года в год форум расширяет свои границы и состав участников. Радует, что с каждым годом становится все больше новой и современной техники, аналогов которой нет. Наши вооруженные силы растут, перевооружаются, они способны вести боевые действия с приведением как высокоточных, так и современных образцов вооружения и военной техники. Поздравляю участников мероприятия! Желаю всем мира, добра и процветания!" - сказал во время торжественной церемонии открытия форума врио главы республики Сергей Меняйло.

На площадках форума представлены современные образцы вооружения. Министерство по чрезвычайным ситуациям по республике и подразделения Росгвардии также продемонстрировали руководителю республики передовую технику и специальные средства своих ведомств. В их числе - бронированные автоцистерны, спасательные автомобили с медицинским модулем, насосные станции, снегоболотоход, снегоход и пожарно-спасательный катер. Представленная техника неоднократно была задействована в тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не только в пределах республики, но и в соседних регионах.

Особой гордостью автопарка чрезвычайного ведомства Северной Осетии является уникальный пожарный комплекс "ПАНРК 4/130" - в России таких единицы. Он разработан специально по заказу МЧС России для тушения пожаров на объектах, где требуется подача максимального объема воды на большие расстояния.

Ярким событием форума в Северной Осетии станет передача 29 августа в дар Владикавказу боевых знамен воинских частей, оборонявших Северную Осетию от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Международный форум проходит по инициативе Министерства обороны РФ при поддержке президента России Владимира Путина. В этом году он пройдет на территории 15 субъектов РФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.