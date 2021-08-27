Замминистра обороны проверил группировку МТО на учениях в ходе подготовки к "Западу-2021"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков проверил группировку материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ в ходе спецучений, которые прошли в рамках подготовки к маневрам "Запад-2021", сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

Учения прошли полигоне Мулино в Нижегородской области. По легенде там была развернута группировка сил и средств МТО, действующая в стратегической операции.

"В ходе специальных учений замминистра обороны проверил группировку сил и средств МТО. Булгаков заслушал доклады ответственных лиц по составу размещения сил и средств технического и тылового обеспечения действующей группировки и проконтролировал выполнение практических действий личного состава в районе тылового обеспечения", - сказали в ведомстве.

Булгаков осмотрел развернутые полевые склады горючего, район массовой заправки техники, пункты содержания запасов питьевой воды. Затем он посетил район комплексного восстановления и ремонта, который предназначен для ремонта выездными бригадами неисправных образцов техники, проинспектировал применение мобильного ремонтно-восстановительного поезда.

Кроме того, Булгакову продемонстрировали работу банно-прачечных комплексов и полевых бытовых пунктов, выполнение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствия в полевых условиях.

Учения МТО состоялись в рамках серии специальных учений, которые проходят в три этапа с 19 июля по 27 августа под общим руководством начальника Генштаба ВС РФ. Серия спецучений проводится как этап подготовки к стратегическим учениям "Запад-2021".