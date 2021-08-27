ВДВ России впервые десантировали полностью оборудованный военный госпиталь

КОСТРОМА, 27 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска России впервые в истории в рамках учений осуществили десантирование парашютным способом аэромобильного госпиталя в полном составе. Об этом журналистам сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Сегодня мы успешно осуществили десантирование военного госпиталя в полном составе. Материальная часть воздушно-десантной техники отработала штатно. Личный состав уверенно выполнил поставленную задачу", - цитирует пресс-служба начальника воздушно-десантной подготовки - заместителя командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенанта Александра Вязникова.

Десантирование состоялось в ходе тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Ивановской и Костромской областях.

Личный состав с вооружением, военной и специальной техникой, медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения погрузился в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. 17 военно-транспортных самолетов подняли в небо около 160 военнослужащих с техникой и оборудованием.

"Преодолев чуть более 100 км, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления "Будихино" в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя, 14 единиц бронетанковой и автомобильной техники (5 единиц бронетранспортеров десантных БТР-Д, бронированная ремонтно-эвакуационная машина десантная БРЭМ-Д, авиадесантируемый топливозаправщик ТЗ-2-66Д, 6 санитарных автомобилей УАЗ-3962, электростанция ЭСД-30-Т/400) и 25 платформ П-7 с грузами, из которых 24 платформы с медицинским имуществом и оборудованием и 1 платформа с продовольствием", - уточняется в сообщении.

После приземления прошел сбор личного состава, техники и имущества, организовано развертывание пневмокаркасных палаток основных подразделений госпиталя. Также проведена проверка и диагностика медицинской аппаратуры и подготовка его к работе.