Девятый фестиваль военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд" пройдет с 29 по 31 августа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Девятый фестиваль военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд" в честь 80-летия первого союзного конвоя "Дервиш" пройдет в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 29 по 31 августа. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Западного военного округа.

"Празднование 80-летия со дня прихода первого союзного конвоя "Дервиш" пройдет в Архангельске под звуки военных духовых оркестров фестиваля "Дирекцион-Норд", - говорится в сообщении.

В фестивале примут участие профессиональные военные оркестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Мирного, Северодвинска, Архангельска. Все коллективы - постоянные участники региональных и всероссийских фестивалей, значимых событий своего города и страны и вносят достойный вклад в развитие военной, морской и духовой музыки.

Традиционный фестиваль военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд" проходит при поддержке регионального министерства культуры. Организатор - областной Дом народного творчества.