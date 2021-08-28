КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" получила главный приз форума "Армия-2021". Церемония с участием начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и замминистра обороны России Алексея Криворучко прошла в субботу в парке "Патриот".

Гендиректор КТРВ Борис Обносов получил из рук замминистра кубок, выполненный в виде руки, держащий земной шар с красным кристаллом внутри.

За успешное создание ракет "Ангара" награду получил Центр имени Хруничева, "Адмиралтейские верфи" отметили наградой за создание группировки неатомных подлодок, за поставку современного ракетного вооружения - ОКБ "Новатор". За серийные поставки по ГОЗ отметили "Воткинский завод", за поставки автоматизированных систем управления - НПП "Рубин". Награды ведомства получили другие предприятия ОПК.

Герасимов, подводя итоги форума "Армия-2021", отметил, что на нем представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства, многие из которых уникальны и не имеют аналогов в мире.

Он добавил, что отечественные военные комплексы стоят на боевом дежурстве днем и ночью, во всех климатических зонах, в воздухе, на земле, на воде, а также в космическом пространстве. "Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно и качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ", - сказал начальник Генштаба.