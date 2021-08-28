Минобороны РФ подписало соглашение о финансировании логистического комплекса в Севастополе

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Минобороны России, ООО "Управляющая компания "Совфрахт" и ПАО "РНКБ банк" подписали в рамках форума "Армия-2021" соглашение по условиям финансирования производственно-логистического комплекса в Севастополе для Вооруженных сил России, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"На форуме "Армия-2021" подписано соглашение, которое определяет условия предоставления финансирования в размере 13,4 млрд рублей для создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений, оснащаемых соответствующим оборудованием и предназначенных для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных сил России, в том числе объектов производственной и инженерной инфраструктуры производственно-логистического комплекса в Севастополе", - отметили в ведомстве.

В рамках концессионного соглашения "Совфрахт" должен на свои и заемные средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса, которые после окончания строительства передадут государству, а также объекты для коммерческой деятельности. Окончательная стоимость строительства составит около 17 млрд рублей.

Решением президента России и по указанию министра обороны на территории страны построят 24 производственно-логистических комплекса. Уже началась работа по строительству шести.