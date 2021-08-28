Российские военные инженеры одержали победу в международном конкурсе "Инженерная формула"

ТЮМЕНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Команда Центрального военного округа (ЦВО) одержала победу в конкурсе "Инженерная формула" Армейских международных игр ("АрМИ-2021"), который проходил в субботу на полигоне в Тюменской области.

Второе место заняла команда Узбекистана, третье - Белоруссии.

"Конкурс получился интригующий, особенно в начале. Высоко оцениваем действия, как нашей команды, так и команд соперников", - сказал на церемонии закрытия начальник инженерных войск вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

В рамках конкурса "Инженерная формула" команды военнослужащих на трассе длинной 4 км отработали переправку вооружения и военной техники через водную преграду, используя плавающие транспортеры, а также провели отрывку котлованов различных размеров.

В конкурсе "Инженерная формула" были задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2 и машина для отрывки котлованов МДК-3, установка разминирования УР-77 и гусеничный минный заградитель ГМЗ -3.

В финальном заезде участвовали команды из России, Белоруссии, Узбекистана и Египта.